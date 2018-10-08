Facebook представила «портал»: две умные колонки с экранами

8 октября 2018 23:33 (UTC+04:00)

Компания Facebook представила две умные колонки Portal и Portal+ с дисплеями разных размеров. Они создавались специально для видеочатов в социальной сети.

В колонках Portal установлена широкоугольная камера, которая следит за положением человека и двигает или приближает изображение за ним. Это позволяет собеседникам свободно вести беседу и параллельно заниматься каким-то делами, например, на кухне. Для звонков добавили стикеры и различные маски с дополненной реальностью.

Еще на экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook. В будущем обещают добавить поддержу приложений других компаний. Для голосового управления используется ассистент Alexa от Amazon.

У маленькой колонки Portal экран имеет диагональ 10,1 дюйма с HD-разрешением, у «плюса» — 15,6 дюйма с Full HD. Обычная модель выглядит как обычная колонка с экраном, тогда как Portal+ имеет интересную особенность, благодаря дисплею с меняющейся ориентацией.

После скандалов с утечками данных из соцсети, отдельное внимание уделили информационной безопасности. Facebook обещает, что колонки не записывают голос и видео, пока пользователь не произнесет специальную команду, и все исходящие данные шифруются. Дополнительно можно с помощью переключателя отключить питание камеры и микрофона или закрыть объектив камеры специальной шторкой.

Facebook уже открыла предзаказ на колонки с экранами. За маленькую Portal просят $199, а Portal+ стоит $349.

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