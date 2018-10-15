При минсельхозе Азербайджана предусматривается создание лаборатории по инновациям

15 октября 2018 15:57 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Товузском районе на участке в 110 га обнаружены вредители
Общество 3 октября 17:57
Азербайджанские фермеры получат доступ к льготным кредитам в онлайн режиме
Экономика 12 сентября 14:25
В Центрах аграрного развития Азербайджана создаются фермерские и координационные советы (ФОТО)
Экономика 1 сентября 18:00
В Азербайджане разрабатывается Госпрограмма по развитию животноводства
Экономика 31 августа 20:50
В Азербайджане при минсельхозе создан Аграрный консультативный совет
Экономика 30 августа 18:08
Обнародованы адреса ярмарок по продаже рогатого скота на праздник Гурбан в Азербайджане
Общество 20 августа 20:31
Лента новостей
Производитель минеральной воды в Азербайджане расширит географию экспорта своей продукции (Эксклюзив)
Бизнес 16:23
В Иране состоялась выставка медицинского оборудования
Иран 16:19
Наргиз Джалилова рассказала о проблемах современного азербайджанского телевидения (ФОТО)
Культура 16:06
Объём оптовой торговли в Узбекистане вырос более чем на 6 процентов
Бизнес 16:03
UNEC приступил к программе двойного диплома с университетом Линкольна США
Общество 15:58
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара»
Политика 15:53
Бизнес в Азербайджане получил круглосуточный доступ к FX-операциям
Бизнес 15:53
Деятельность Президента Ильхама Алиева за прошедшие 15 лет является гарантией долговечности азербайджанского государства - Афлатун Амашов
Политика 15:48
Президент Ильхам Алиев прибыл в Астаринский район
Политика 15:04