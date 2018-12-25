Bakcell провела для журналистов семинар на тему "Введение в область мобильных телекоммуникаций" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, провела очередной семинар для журналистов, посвященный основам мобильных телекоммуникаций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Основная цель семинара, который традиционно проводится уже пять лет подряд, заключается в просвещении местных журналистов в таких областях, как основы и последние тенденции в сфере мобильной связи, современные технологии и инновации. Семинар, в котором приняли участие более 30 журналистов из различных ведущих СМИ страны, поможет повысить уровень информированности в области мобильных телекоммуникаций, а также повысить профессионализм журналистов, освещающих эту отрасль.

«Мобильные телекоммуникации - это одна из самых быстрорастущих отраслей. Поэтому поведение и требования пользователей услуг мобильной связи, а также продукты и услуги, предлагаемые операторами мобильной связи, быстро меняются. Мы проводим подобные семинары на регулярной основе, чтобы помочь журналистам, освещающим сферу телекоммуникаций и информационных технологий, быть в курсе всех новинок, а также еще больше повысить свой профессиональный уровень», - говорит Сухейла Джафарова, руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell.

В ходе семинара, проходившего в городе Шеки, журналисты получили возможность принять участие в интерактивных сессиях на такие темы, как «Современный мобильный интернет: приложения и устройства», «Видео - движущая сила современного контента», «Мобильные финансовые услуги», «Переход на цифровые технологии в сфере обслуживания клиентов», «Преимущества и охват сети 4G» и «Цифровое поколение». Ведущие специалисты Bakcell, представляющие различные отделы, предоставили журналистам подробную информацию о новейших продуктах и услугах компании, в том числе и о новом продукте «WiFi в вашем доме».

Отметим, что семинар продолжался два дня.

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