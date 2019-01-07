В Азербайджане загрузка карт новых газовых счетчиков будет доступна в терминалах SmartPay

БАКУ /Trend/ - Пополнение баланса SMART-карт новых газовых счетчиков ITRON производственного объединения «Азеригаз» будет доступна в платежных терминалах SmartPay, сообщили Trend в понедельник в информационно-вычислительном центре министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По словам собеседника агентства, Центр занимается разработкой софтверной части платежного сервиса, а работы по интеграции аппаратной платформы (дополнительных слотов) в терминалы будут проведены ООО Azerpoct.

«Работы по разработке программного обеспечения предусматривается завершить до конца января», - сказали в ИВЦ.

Отметим, что система SmartPay предназначена для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения и других услуг. Общее число платежных пунктов по стране превышает две тысячи, из которых 1,1 тысячи приходятся на почтовые филиалы. Число терминалов самообслуживания SmartPay насчитывает более 50 единиц.

Напомним, что контракт на поставку 70 тысяч новых газовых счетчиков Gallus Pay был подписан в сентябре прошлого года производственным объединением «Азеригаз» с американской компанией ITRON. Счетчики Gallus Pay снабжены электронной системой температурной компенсации, системой ближней коммуникации для смартфонов и смарт-карт и повышенной детализацией данных для удобства клиентов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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