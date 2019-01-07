В Азербайджане загрузка карт новых газовых счетчиков будет доступна в терминалах SmartPay

7 января 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пополнение баланса SMART-карт новых газовых счетчиков ITRON производственного объединения «Азеригаз» будет доступна в платежных терминалах SmartPay, сообщили Trend в понедельник в информационно-вычислительном центре министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По словам собеседника агентства, Центр занимается разработкой софтверной части платежного сервиса, а работы по интеграции аппаратной платформы (дополнительных слотов) в терминалы будут проведены ООО Azerpoct.

«Работы по разработке программного обеспечения предусматривается завершить до конца января», - сказали в ИВЦ.

Отметим, что система SmartPay предназначена для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения и других услуг. Общее число платежных пунктов по стране превышает две тысячи, из которых 1,1 тысячи приходятся на почтовые филиалы. Число терминалов самообслуживания SmartPay насчитывает более 50 единиц.

Напомним, что контракт на поставку 70 тысяч новых газовых счетчиков Gallus Pay был подписан в сентябре прошлого года производственным объединением «Азеригаз» с американской компанией ITRON. Счетчики Gallus Pay снабжены электронной системой температурной компенсации, системой ближней коммуникации для смартфонов и смарт-карт и повышенной детализацией данных для удобства клиентов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госведомство Азербайджана апробирует бесконтактные платежи
ИКТ 4 января 14:45
Почта Азербайджана интегрировала онлайн-платежи в свой корпоративный портал
ИКТ 26 декабря 2018 10:29
Почта Азербайджана откроет новый терминал в аэропорту
ИКТ 11 декабря 2018 11:08
Почта Азербайджана увеличила число платежных карт
ИКТ 11 декабря 2018 11:01
В Баку будут установлены почтоматы
ИКТ 10 декабря 2018 17:54
Azerpoct и "Почта России" будут сотрудничать в области международных перевозок
Общество 7 декабря 2018 19:48
Лента новостей
Строительство железной дороги в турецкой провинции Газиантеп завершается – министерство
Бизнес 13:49
Более 44 тыс. человек охраняли правопорядок при праздновании Рождества в России
Россия 13:41
Президент Египта заявил о глубоком сотрудничестве с Израилем
Арабские страны 13:37
В Индии при обрушении шахты погибли не менее двух горняков
Другие страны 13:32
"Золотой глобус": лучшие наряды звезд (ФОТО)
Стиль 13:27
В Китае надеются на решение торгового спора с США на основе равенства
Китай 13:25
АБР одобрил грант для поддержки расширения трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии
Энергетика 13:17
Реконструирован шестой энергоблок Мингячевирской ТЭС «Азербайджан»
Энергетика 13:15
Немецкая полиция провела обыск в Хайльбронне из-за хакерской атаки
Европа 13:13