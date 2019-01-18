Мобильный оператор Азербайджана сворачивает тарифный план для студентов

18 января 2019 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 20 февраля 2019 года, оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell приостанавливает услугу подключения к студенческому тарифному плану «Tələbə birliyi», абонентами фактурной и не фактурной линии, об этом как передает Trend, говорится в сообщении оператора опубликованной в пятницу в официальной печати.

Номера абонентов подключенных к данному тарифному плану, смогут продолжать пользоваться данным тарифным планом.

Данный тарифный план рассчитан для студентов высших и средних учебных заведений страны.

Стоимость минуты звонков в рамках данного тарифного плана составляет 0,01 манат, а звонки в сети других операторов - 0,05 манатов. Стоимость отправки SMS – 0,02 маната.

Официальный курс на 18 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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