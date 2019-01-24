Загрузка баланса карт GallusPay газовых счетчиков стала доступна в картоматах Баку

24 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пополнение баланса GallusPay карт газовых счетчиков стала доступна в картоматах MilliÖN, сказали Trend в четверг в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN).

Как сказали в компании, в настоящее время опция загрузки новых карт доступна в более чем 200 платежных терминалах.

«Число терминалов с функцией загрузки карт GallusPay, постепенно увеличивается», - сказали в компании.

Пользователям также доступна опция восстановления карт.

В настоящее время общее число терминалов MilliÖN достигает трех тысяч единиц. Терминалы предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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