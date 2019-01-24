Загрузка баланса карт GallusPay газовых счетчиков стала доступна в картоматах Баку

БАКУ /Trend/ - Пополнение баланса GallusPay карт газовых счетчиков стала доступна в картоматах MilliÖN, сказали Trend в четверг в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN).
Как сказали в компании, в настоящее время опция загрузки новых карт доступна в более чем 200 платежных терминалах.
«Число терминалов с функцией загрузки карт GallusPay, постепенно увеличивается», - сказали в компании.
Пользователям также доступна опция восстановления карт.
В настоящее время общее число терминалов MilliÖN достигает трех тысяч единиц. Терминалы предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev
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