Бесплатный 4G интернет от Bakcell по случаю Новруз байрамы

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приготовила весенний подарок для своих абонентов. В этом году на Новруз байрамы, абоненты Bakcell получат один гигабайт бесплатного интернета для использования в сети 4G, сообщает во вторник Trend со ссылкой на мобильного оператора.

В рамках специальной кампании по случаю праздника Новруз, одного из самых любимых праздников азербайджанского народа, каждый абонент Bakcell кто скачает приложение «Мой Bakcell» и пройдет регистрацию, получит один гигабайт мобильного интернета бесплатно, в качестве подарка. Приложение можно скачать в магазинах Google Play и Appstore. Отметим, что бесплатный интернет могут получить только те абоненты, кто впервые регистрируется в приложении «Мой Bakcell».

Бесплатный интернет-трафик, может быть использован только в сверхскоростной сети 4G компании Bakcell, в течение 30 дней. Благодаря этой кампании, абоненты смогут лично убедиться в превосходстве качества и опробовать непревзойденную скорость сети 4G Bakcell. Кампания продлится до 15 апреля 2019 года.

Напомним что недавно, с целью предоставить абонентам самый удобный, прозрачный и инновационный опыт на рынке, компания создала «Мой Bakcell» - инновационное приложение виртуальной клиентской поддержки, позволяющее совершать практически любые операции с мобильным номером, без необходимости звонить в информационный центр или посещать центр клиентского обслуживания. «Мой Bakcell» предоставляет пользователям уникальные преимущества, такие как максимальный уровень прозрачности, полный доступ к истории использования номера, включающей в себя список набранных номеров, время и длительность звонков, а также онлайн-чат с представителями клиентской службы. В течение всего лишь года после запуска, приложение скачали более 240 тысяч абонентов Bakcell.

Чтобы принять участие в кампании, необходимо иметь устройство и SIM-карту, поддерживающую технологию 4G. Нужно отметить, что абоненты Bakcell, могут обменять свои старые SIM-карты на новые 4G SIM-карты, посетив один из Центров Клиентского Обслуживания или ближайших дилерский магазин Bakcell.

Компания Bakcell искренне поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз байрамы, и желает весеннего и праздничного настроения, крепкого здоровья и счастья!

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