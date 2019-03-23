Глава Apple призвал Китай стать более открытым ради развития мировой экономики

23 марта 2019 08:47 (UTC+04:00)

Глава американской корпорации Apple Тим Кук призвал Китай стать более открытым миру, что способствовало бы развитию и восстановлению глобальной экономики и достижению взаимовыгодного сотрудничества. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в субботу, выступая на Китайском форуме развития в Пекине.

"Мы наблюдаем, как КНР меняется и эволюционирует, и мы хотим, чтобы Китай продолжил открываться миру. Это важно не только для страны, чтобы достичь наивысшего потенциала своего развития, но и для восстановления глобальной экономики", - сказал Тим Кук.

По словам главы Apple, сегодня "мир сталкивается с серьезными трудностями, с которыми не сталкивался прежде: изменение климата, неравенство и бедность препятствуют развитию стран". Кук также отметил, что в краткосрочной перспективе развития мировой экономики "сохраняется ряд неопределенностей".

"Тем не менее, мы видим возможности впереди нас: вместе мы можем сделать нашу планету здоровой, а экономику - процветающей, вместе мы можем вытащить миллионы людей из бедности", - продолжил глава компании. "Наше будущее связано между собой. Только работая вместе, мы сможем достичь прогресса", - резюмировал Кук.

Китайский форум развития проходит 23-25 марта в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине под лозунгом "Усиление открытости для взаимовыгодного сотрудничества". В мероприятии принимают участие свыше 150 иностранных делегатов, в том числе нобелевские лауреаты, представители ведущих университетов, а также крупных международных компаний. По словам организаторов, ключевые сессии форума будут посвящены таким вопросам, как продвижение структурных реформ стороны предложения КНР, фискальная политика Китая, усиление открытости национальной экономики в целях взаимовыгодного сотрудничества, развитие региона "Большого залива" и другим.

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