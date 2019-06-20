Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND (ФОТО)

20 июня 2019 16:21 (UTC+04:00)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и центр инкубации и акселерации INNOLAND завершили первый набор участников для совместной инкубационной программы.

Более 20 команд подали заявки на участие в программе, 5 из которых были приглашены для представления своих идей отборочному комитету. После тщательного изучения, 3 стартап-команды, набравшие наибольшее количество баллов, получили право участия в совместной инкубационной программе INNOLAND и Bakcell.

Командами-победителями стали «Face Ads», «ToWaves» и «Bon.az». «Face Ads» является платформой для формирования сотрудничества между компаниями и агентствами, работающими в сфере социальных медиа, платформа «ToWaves» соберет вместе людей с общими интересами и похожим образом мышления, в то время как «Bon.az» является системой «кешбек» для онлайн шоппинга.

В зависимости от проекта, в течение последующих 3-6 месяцев, стартап-команды будут получать всестороннюю поддержку от Bakcell и INNOLAND, в виде бесплатного офисного пространства, консультаций профессионалов и необходимых тренингов, наряду с другими возможностями для работы над своими проектами и превращения своих стартапов в успешный и инновационный бизнес.

Отметим что во время периода инкубации команды, выбранные для участия в программе, смогут пользоваться преимуществами как центра INNOLAND, так и центра AppLab компании Bakcell.

Напомним, что в 2018 году компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В рамках этого соглашения, Bakcell и INNOLAND осуществляют совместную программу инкубации для местных стартапов. Это сотрудничество вносит огромный вклад в развитие всей стартап-экосистемы страны и имеет большое значение для становления стартап-культуры в Азербайджане.

С 2014 года, местные стартапы и разработчики занятые созданием оборудования и программного обеспечения получают поддержку от центра AppLab компании Bakcell.

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