С новым пакетом «Bookmate Plus» от Azercell мировая литература в вашем смартфон

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, осуществившая ряд инноваций на протяжении своей деятельности, предоставляет безлимитные возможности для чтения и прослушивания аудио версий мировой литературы на азербайджанском, турецком, английском, русском и других языках.

На этот раз провайдер цифровых решений и лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell, предлагает в пользование книголюбов новый пакет «Bookmate Plus». Теперь, в рамках одного пакета, абоненты могут воспользоваться доступом к более чем одному миллиону электронных и аудио книг различного жанра богатой электронной библиотеки, независимо от местоположения и используемого устройства, и даже в режиме оффлайн.

Способ активизации «Bookmate Plus» очень прост: необходимо загрузить приложение «Bookmate» доступное для платформ iOS и Android в Apple Store или Play Store, набрать на экране смартфона команду *511#yes для ежедневного и *533#yes для месячного подключения к услуге.

Отметим, что в рамках «Bookmate Plus», Azercell предлагает более доступное пользование электронной библиотекой и предоставляет скидку более 50 процентов при подключении к дневному пакету.

В то же время при первом подключении к «Bookmate Plus» абоненты могут воспользоваться пакетом бесплатно в течение семь дней.

Для получения более подробной информации о постоянно обновляемой цифровой библиотеке, пожалуйста, перейдите по ссылке.

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