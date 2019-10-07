Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

7 октября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственно агентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы государственно охраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам третьей четверти 2019 года.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1. tqdk.gov.az
2. edu.gov.az
3. dim.gov.az
4. taxes.gov.az
5. mod.gov.az
6. migration.gov.az
7. mia.gov.az
8. mfa.gov.az
9. fhn.gov.az
10. customs.gov.az

1. tqdk.gov.az
2. dim.gov.az
3. edu.gov.az
4. mia.gov.az
5. mod.gov.az
6. customs.gov.az
7. taxes.gov.az
8. mfa.gov.az
9. azal.az
10. cabmin.gov.az

ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов

по числу общих посещений

по числу уникальных посещений

1.binegedi-ih.gov.az

2. qazax-ih.gov.az

3. sabunchu -ih.gov.az

4. nasimi-ih.gov.az

5. qebele-ih.gov.az

1. qebele-ih.gov.az

2. binegedi-ih.gov.az

3. qazax-ih.gov.az

4. sabunchu-ih.gov.az

5. nasimi-ih.gov.az

ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур

1. Азербайджан

2. США

3. Россия

4. Турция

5. Украина

6. Германия

7. Великобритания

8. Эстония

9. Франция

10. Китай

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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