Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственно агентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы государственно охраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам третьей четверти 2019 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. tqdk.gov.az
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1. tqdk.gov.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.binegedi-ih.gov.az
2. qazax-ih.gov.az
3. sabunchu -ih.gov.az
4. nasimi-ih.gov.az
5. qebele-ih.gov.az
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1. qebele-ih.gov.az
2. binegedi-ih.gov.az
3. qazax-ih.gov.az
4. sabunchu-ih.gov.az
5. nasimi-ih.gov.az
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ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур
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1. Азербайджан
2. США
3. Россия
4. Турция
5. Украина
6. Германия
7. Великобритания
8. Эстония
9. Франция
10. Китай
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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