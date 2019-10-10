Мобильные клиники Azercell оказали медицинскую помощь более 10 тыс. людям

10 октября 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ежегодно во второй четверг октября отмечается «Всемирный день зрения». Эта дата отмечена в календаре с целью привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушений зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. На протяжении своей деятельности ООО «Azercell Telekom» всегда уделяет особое внимание социальным проектам, выступая с интересными инициативами. «Мобильная глазная клиника», созданная компанией Azercell 1 июня 2011 года, в «Международный день защиты детей», является одним из важных социальных проектов компании. Изначально клиника была создана с целью обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, но она также оказывает помощь малоимущим семьям, пожилым людям, беженцам и вынужденным переселенцам. Учитывая отсутствие стоматологических кабинетов в детских домах, Azercell снабдил «Mобильную стоматологическую клинику», созданную в 2009 году, самым современным медицинским оборудованием. На протяжении всей своей деятельности клиники оказали медицинскую помощь более 10 000 людям.

Напомним, что компания Azercell, вступившая в новую цифровую эру своей деятельности, предоставляет в пользование своим абонентам последние тенденции технологического мира на более доступных условиях. В июле-августе текущего года в рамках своего проекта «Цифровой мир в регионах» Azercell посетил около 30 регионов страны. К визитам присоединились «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» Azercell. За это время более 350 человек воспользовались возможностью бесплатного обследования в клиниках. Для информации отметим, что все обследования и лечение проводятся Общественным объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell.

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