ПО «Телерадио» впервые на территории Азербайджана осуществило тестовое вещание цифрового радио

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение «Телерадио» впервые на территории Азербайджана осуществило тестовое вещание цифрового радио Европейского стандарта DAB+ (Digital Audio Broadcasting), сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В Бакинской телебашне были установлены и введены в эксплуатацию основное станционное оборудование, цифровой радиопередатчик мощностью один киловатт и антенная система конфигурации 1x6.

В результате впервые в Азербайджане с 26 августа текущего года в Баку и на Абшеронском полуострове на частоте 218,6 МГц (11B) в одном пакете началось цифровое тестовое вещание 12 радиопрограмм – Азербайджанское радио, İctimai FM, Araz FM, Radio Antenn, Lider FM, Space FM, Media FM, Xəzər FM, компании Radio Qrup, Avto Radio FM, Asan FM, Azad Azərbaycan FM.

Благодаря соответствующим работам по радиомониторингу, проведенным Государственным управлением радиочастот Министерства транспорта, связи и высоких технологий, был обеспечен устойчивый прием цифрового радиосигнала на всей территории Баку и Абшеронского полуострова.

В настоящее время цифровое радио стандарта DAB+ транслируется параллельно аналоговому радиовещанию в диапазоне FM.

Отметим, что, как и в цифровом телевизионном вещании, так и в цифровом радиовещании можно осуществлять трансляцию и прием радиопрограмм в одном пакете.

Цифровое радиовещание обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра, более устойчивый прием радиосигналов, передачу информации в видео, графической и текстовой форме на одной полосе частот, а также обладает преимуществом вещания в режиме одночастотной сети (SFN).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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