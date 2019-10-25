Azercell победил в номинации «Инновационное мероприятие года» (ФОТО)

Деятельность лидера рынка мобильной связи страны и провайдера цифровых услуг ООО «Azercell Telekom», находится в центре внимания. 23 октября В Центре Гейдара Алиева в рамках проекта «InnoWeek – Неделя инноваций» при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Huawei состоялось мероприятие «Eurasia Innovation Day», а также церемония награждения «Innovation Awards Gala». В рамках мероприятия были объявлены победители по номинациям «Представитель инновационной экосистемы года», «Инновационный проект года», «Инновационное мероприятие года», «Инфлюенсер года» и «Стартап года». По итогам голосования состава жюри мероприятие представления идентичности нового бренда ООО «Azercell Telekom» было оценено как « Инновационное мероприятие года» и компания была удостоена премии «Инновационная премия Азербайджана». Напомним, что 21 июня текущего года в Центре Гейдара Алиева Azercell представил свою новую идентичность бренда при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ. Во время мероприятия впервые было продемонстрировано 360-градусное трёхмерное картографирование. А во время концерта со свободным входом, организованного в парке Центра Гейдара Алиева, зрителям было представлено грандиозное шоу, в котором 300 дронов, изобразили на небе флаг и карту Азербайджана, старый и новый логотипы компании Azercell.

Следует отметить, что в мероприятии «Eurasia Innovation Day», которое играет роль диалоговой платформы, приняли участие политики, деятели науки, представители частного сектора и СМИ. В рамках мероприятия были организованы три панели, где обсуждались последние новшества в области технологий и инноваций. На первой панели «Цифровая связь» были заслушаны интересные доклады по теме и проведен обмен мнениями. На панели выступил также и руководитель Бизнес-Структуры Потребительского Сегмента ООО «Azercell Telekom», Красимир Генов. Красимир Генов отметил

, что в июне текущего года компания Azercell вступила в новую эру своей деятельности и предстала перед своими абонентами, как ведущий мобильный оператор страны и провайдер цифровых услуг. Он также предоставил информацию об обновленном портфеле цифровых услуг компании Azercell, демонстрирующей цифровой стиль мышления во всех повседневных процессах. На второй панели были рассмотрены возможности развития и проблемы национальной цифровой экономики в странах Евразии. Третья панель была посвящена инновациям и технологиям.

Отметим, что с 18 по 24 октября в Азербайджане было организовано мероприятие «InnoWeek – Неделя инноваций», которое проводится совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.