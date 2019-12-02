Заур Алиев: Азербайджан внедряет проект по охране здоровья матери и ребенка

2 декабря 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последние годы было осуществлено немало мероприятий для улучшения здоровья нашего населения.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, посвященного презентации результатов проекта «СМС-осведомленность о здоровье матери и ребенка», об этом сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"В 2006-2010 годах был осуществлен ряд мероприятий, посвященных охране здоровья матери и ребенка", - отметил Алиев.

Он также отметил, что начиная с 2014 года по сей день происходит внедрение государственной программы по охране здоровья матери и ребенка.

"Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, с начала нового года, в рамках своей деятельности будет осуществлять учет специальных услуг, связанных с охраной здоровья матери и ребенка, в направлении соответствия их мировым стандартам", - сообщил председатель правления.

Алиев также подчеркнул, что одним из таких проектов является проект «СМС-осведомленность о здоровье матери и ребенка».

"В следующем году мы рассматриваем запуск мобильных приложений по данному проекту", - подытожил Заур Алиев.

Отметим, что в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в центрах семейного здоровья в Мингячевире был дан старт пилотному проекту “SMS просвещение по здоровью матери и ребенка”.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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