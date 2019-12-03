Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)

3 декабря 2019 17:42 (UTC+04:00)

Nar - самый молодой мобильный оператор страны участвует на 25-ой Международной выставке телекоммуникационных и информационных Технологий - “BakuTel-2019”. Всегда отличающийся своими клиентоориентированными решениями и инновациями, Nar встречает посетителей на юбилейной выставке интерактивным стендом.

Nar предоставляет возможность своим абонентам участвовать в конкурсе, загрузив приложение “Nar+” позволяющее легко управлять своим аккаунтом. Победители конкурса, который будет проходить в течении всей выставки, будут определяться в конце каждого выставочного дня и награждаться современными смартфонами. Одной из привлекающих внимание особенностей стенда является представление интересных активити, воплощающих в себе высокое качество сети Nar. Так, каждый участник выставки получит шанс протестировать игры виртуальной реальности в специально отведенной закрытой зоне. Помимо этого, посетители могут прямо на месте протестировать сеть 4G.

Мобильный оператор приглашает всех посетить стенд Nar с 3 по 6 декабря в бакинском Экспо-центре, на 25–й Международной выставке “BakuTel-2019”.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка Nar была избрана в качестве символа, объединяющего богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. Nar первым в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставил в пользование своим абонентам сеть 4G. На данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 93% территории страны (за исключением оккупированных территории), более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 миллионам абонентов.

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  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
  • Подходи к стенду Nar на выставке “BakuTel” и выиграй смартфон (ФОТО)
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