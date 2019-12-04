Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО

4 декабря 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках выставки "Bakutel-2019" был подписан меморандум о сотрудничестве между мобильным оператором Azercell и Информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий по реализации решения SmartCell, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно меморандуму, между мобильным оператором и клиентами будет налажено сотрудничество в сфере внедрения электронного абонентского договора с использованием электронной подписи, идентификации абонентов по лицевому описанию.

Меморандум подписали директор информационно-вычислительного центра Эльнар Асасдов и президент компании Azercell Вахид Мурсалиев.

Отметим, что SmartCell - это новое мобильное решение, сочетающее в себе технологии распознавания лиц и электронной подписи. В то же время это система реализации номеров, которая осуществляется с помощью технологии распознавания лиц (Face ID). Система позволяет идентифицировать изображение, полученное в режиме реального времени, в присутствии клиента, с изображением в удостоверения личности, а также осуществить заключение договора с помощью электронной подписи.

Процесс выдачи сертификата электронной подписи при продаже номера Национальным центром сертификационных услуг министерства связи и высоких технологий очень прост.

С помощью мобильного приложения осуществляется процесс распознавания лиц по удостоверению личности.

На основе этих персональных данных создаются базы данных электронных подписей.

Отметим также, что технология SmartCell, объединяющая технологии распознавания лиц и электронной подписи, в будущем может быть внедрена в банковской и финансовой сферах. При внедрении этой технологии можно также осуществлять видеозапись процесса.

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  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
  • Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
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