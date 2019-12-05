Прошла встреча представителей ООО ”Азерпочт" и государственной почты Турции

5 декабря 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках 25-й юбилейной Международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel-2019 состоялась встреча представителей ООО ”Азерпочт" и государственной почты Турции (PTT), сообщили Trend в компании.

Было отмечено, что в ближайшее время между сторонами планируется подписание договора в области обмена товарами электронной торговли по почте. Уже достигнуто соглашение о тарифах, которые будут применяться. После решения технических вопросов, связанных с подготовкой проекта, в кратчайшие сроки возможно подписание договора.

Отметим, что в договоре, который планируется подписать между ”Азерпочт" и PTT, предусмотрена поставка товаров электронной торговли по рыночным ценам. Реализация соглашения позволит увеличить объем обменной почты между двумя странами.

Отметим, что в "Баку Экспо Центре" начала работу 25-я юбилейная Международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel-2019.

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