Услуга “Почтап” помогает в поисках потерянных документов

БАКУ /Trend/ - Услуга “Почтап”, запущенная два года назад ООО “Азерпочт” в рамках социального проекта министерства транспорта, связи и высоких технологий, помогает в поисках потерянных документов, сообщает Trend со ссылкой на “Азерпочт”.

Документы, найденные благодаря "Почтапу", возвращаются владельцу. По сей день в филиалах и отделениях Азерпочты принято 1611 документов. Количество документов, доставленных владельцам - 481, а переданных соответствующим структурам -1107. В настоящее время в почтовых отделениях 23 документа ждут своих владельцев. Документы, найденные в рамках данной услуги, принимаются почтовыми предприятиями по принадлежности, разыскиваются владельцы, в случае обнаружения документы передаются владельцам, в противном случае - в соответствующий орган.

Таким образом, любой человек на условиях анонимности может передать случайно найденный документ в любом почтовом ящике или почтовом отделении. Документ регистрируется на почте в соответствующей программе, которая автоматически ищет контактные данные владельца документа. При обнаружении контактов, документы передают владельцу.

Лицо, потерявшее документ, может разместить свои данные на сайте http://www.pochtap.az/. В случае нахождения документа владелец может его получить, оплатив соответствующую госпошлину.

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