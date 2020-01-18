Цифровой торговый хаб Азербайджана представлен на заседании ООН в Бангкоке

БАКУ/Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (IITCM) представлен на заседании экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) по упрощению трансграничной бездокументарной торговли в Бангкоке, столице Таиланда, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Следует отметить, что принятие рамочного соглашения по упрощению трансграничной бездокументарной торговли в Азии и Тихоокеанском регионе в соответствии с договором Организации объединенных наций позволит региону ускорить прогресс в этой области посредством оцифровки торговых процедур.

В ходе заседания ООН член Консорциума азербайджанского узла цифровой торговли, директор и основатель B.EST Solutions, член рабочей группы Яна Кримпе выступила с докладом о реализации проекта цифрового торгового узла как одного из лучших практик.

"Кримпе подчеркнула важность этого проекта не только в регионе, но и на глобальном уровне и проинформировала членов рабочих групп о результатах за последний год и запуске портала цифрового торгового узла", - отмечается в сообщении.

Она также отметила, что развитие узла цифровой торговли будет постоянно укреплять позицию Азербайджана как цифрового торгового центра в регионе, расширять использование цифровых технологий в социальном, экономическом и финансовом секторах, оцифровывать существующие услуги и прилагать инновационные усилия для ускорения доступа к электронным услугам. Также была презентована большая работа, проделанная совместно с государственными и частными структурами в Азербайджане по упрощению торговых процедур, безбумажной торговле и всестороннему развитию.

“Азербайджан добивается очень высоких показателей внедрения",- сказала она, ссылаясь на недавний доклад ООН по упрощению цифровых и устойчивых торговых процедур. Эта цифра превышает 80 процентов, тогда как страны со средними показателями по региону Казахстан и Узбекистан демонстрирцют показатели внедрения 67 и 62 процента соответственно.

"Мы хотели бы поделиться своим лучшим опытом и добиться лучших результатов в безбумажной торговле по всему миру", - отметила Кримпе.

Напомним, что Консорциум цифрового торгового узла Азербайджана - это государственно-частное партнерство, созданное для развития цифровой инфраструктуры и трансграничной электронной торговой платформы в Азербайджане и усиления позиций страны в региональном и глобальном масштабах.

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