StealthMail разрабатывает программы по предотвращению кибератак

ИКТ 27 февраля 2020 12:06 (UTC+04:00)
StealthMail разрабатывает программы по предотвращению кибератак

БАКУ /Trend/ - Как сообщает в четверг Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему “День Кибербезопасности от StealthMail и Microsoft” сказал представитель компании StealthMail Денис Верзум.

«За 2016 год количество кибератак на компании Азербайджана составило более 2,2 миллионов, из них 84 процента атак приходится на компании Баку», - отметил представитель компании StealthMail. Во избежание такого рода угроз, как кибератаки, наша компания разработала свою программу, которая хранит все отправляемые и получаемые письма в облачном хранилище, что обеспечивает защиту почти до ста процентов от угроз.

По словам Евгения Верзуна, почтовый клиент позволяет пользователям не только безопасно вести переговоры и бизнес переписку, но и имеет возможность в любой момент отозвать отправленное письмо, что не дает возможности прочитать ошибочно отправленное письмо.

Напомним, команда StealthMail имеет опыт разработки и внедрения защищенных телекоммуникационных систем для крупных промышленных предприятий и служб экстренного реагирования, объединяющих центры управления полиции, пожарной службы и скорой помощи для координации совместных действий. На счету команды StealthMail также разработка и внедрение профессиональных систем связи TETRA (Professional Mobile Radio). Команда является создателем и разработчиком Secure Dynamic Communication Network and Protocol (SDNP).

Автор: Садраддин Агджаев.

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