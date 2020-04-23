Huawei оказывает помощь Узбекистану в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Компания Huawei в сотрудничестве с оператором связи Uztelecom, осуществила быстрое развертывание платформы облачного видеосервиса Huawei, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Данная платформа предоставляет удаленный доступ к различным секторам по всей стране, включая государственные органы Узбекистана, медицинские учреждения, а также школы и предприятия.

Для быстрого развертывания услуг компания Huawei в своей штаб-квартире в Шэньчжэне создала оперативную группу по проекту запуска платформы видео-конференц-связи в Узбекистане. В группу вошли специалисты из HQ Intelligent Collaboration Solution Group, обеспечившие техническую поддержку удаленного ввода в эксплуатацию. Развертывание облачной видео-платформы FusionCompute, а также обучение местных инженеров основам эксплуатации и управления платформой были завершены всего за четыре дня.

Также, АК «Узбектелеком» выпустила установочный пакет Huawei TE Desktop и TE Mobile. Платформа обеспечивает высокую пропускную способность в пределах 10 Гбит/с, чтобы пользователи по всей стране могли иметь быстрый удаленный доступ к необходимым им ресурсам. Данные видеоуслуги были внедрены по всей стране в рамках осуществления мер по защите от новой пандемии коронавируса.

В марте Huawei на безвозмездной основе предоставила две тепловизорные камеры международному аэропорту Ташкента. Камеры использовались для контроля температуры тела прибывающих пассажиров в режиме реального времени, помогая специалистам аэропорта эффективно выявлять потенциальные риски и обеспечивать общую безопасность пассажиров.

Также компания совместно со своими китайскими партнерами способствуют правительству Узбекистана в нахождении и приобретении необходимого медицинского оборудования и принадлежностей для борьбы с коронавирусом, проявляя высокую социальную и корпоративную ответственность.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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