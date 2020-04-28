В медицинских учреждениях Азербайджана внедрена система видеоконференции - Минтрнаспорта

БАКУ/Trend/ - При поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию построило в ряде медицинских учреждений систему видеоконференций на платформе Cisco Webex Video сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По данным источника, целью создания системы является обеспечение виртуального общения при совместном обсуждении текущей ситуации в связи с коронавирусом представителей Оперативного штаба при Кабинете Министров, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и главврачей медицинских учреждений, проведении обмена мнениями о проблемах и предложениях, возникающих в процессе работы, а также обмене опытом по лечению пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Виртуальные сессии и консультации с медицинскими учреждениями, ориентированными на борьбу с коронавирусом, проводятся через эту систему.

В настоящее время система видеоконференции действует в Центральной больнице нефтяников, медицинском учреждении Yeni Klinika («Ени клиника»), Учебно-терапевтической и Учебно-хирургическjq клиниках Азербайджанского медицинского университета, Городской клинической больнице №2 имени М.А.Эфендиева, Объединенной городской больнице №17, Сумгайытской городской больнице №1, Губинской, Балакенской, Шекинской, Гобустанской, Агдашской, Геранбойской, Шамкирской, Газахской, Агджабединской, Сабирабадской, Имишлинской, Астаринской, Масаллинской, Лянкяранской, Лерикской, Ярдымлинской, Джалилабадской, Сальянской, Нефтчалинской, Саатлинской, Ширванской и Джебраильской центральных районных больницах, городской больнице №1 имени Аббаса Сахата и Лянкяранском медицинском диагностическом центре.

Продолжается работа по созданию системы в других региональных центральных больницах и лечебно-диагностических центрах страны.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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