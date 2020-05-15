Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом клиентской поддержки в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С более чем 600 000 активных пользователей «Мой Bakcell» стал самым популярным сервисом, среди приложений, предлагаемых мобильными операторами страны.

Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу Bakcell первой компания в Азербайджане, начавшей предоставлять услуги мобильной связи.

«Мой Bakcell» имеет самые высокие рейтинги в Азербайджане среди приложений, предлагаемых телекоммуникационными компаниями. Этот сервис стал самым востребованным в стране, преодолев порог 600 000 загрузок. Более того, «Мой Bakcell» является одним из самых популярных бесплатных приложений в Азербайджане, оставаясь на вершине общего рейтинга. Так, более 83% пользователей дали оценку 5+ приложению «Мой Bakcell».

Это приложение, запущенное всего два года назад, нацелено на то, чтобы предоставить абонентам Bakcell лучший клиентский опыт, обеспечивая простое и удобное выполнение всех необходимых операций с мобильным номером без необходимости звонить или посещать центр обслуживания клиентов. Используя «Мой Bakcell» абсолютно бесплатно, абоненты могут получить подробную информацию о своем номере, включая количество средств на балансе, активные бонусы, даты окончания их срока, оставшиеся мегабайты интернета, приобрести пакет Интернета или роуминга, и даже изменить используемый тариф. Кроме того, пользователи приложения получают полный доступ к истории использования своего номера, включая список вызываемых номеров, время и продолжительность звонков, а также потраченные суммы. «Мой Bakcell» даже имеет онлайн-чат, где клиенты могут поговорить с представителями Bakcell и задать интересующие их вопросы.

«Bakcell усердно работает над тем, чтобы предоставить нашим абонентам наилучший клиентский опыт, и сегодня, мы рады видеть, что «Мой Bakcell» является одним из самых популярных мобильных приложений, с лучшими рейтингами на рынке. Мы продолжим работать над тем, чтобы у наших абонентов был лучший клиентский опыт, поддерживаемый самой лучшей и самой быстрой мобильной сетью в стране, что неоднократно подтверждалось сервисом Speedtest от Ookla», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Приложение «Мой Bakcell» («Mənim Bakcellim») доступно для скачивания на устройства на базе OS Android и iOS, в магазинах Google Play и Appstore. Нужно отметить, что после регистрации, абоненты смогут использовать «Мой Bakcell» совершенно бесплатно, не только как мобильное приложение, но и в качестве компьютерной версии со всех доступных устройств, таких как ноутбуки и планшеты.

Более подробную информацию, а также ссылки для скачивания приложения, можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/my-bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89"