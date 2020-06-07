В Азербайджане выросла рыночная доля поисковой системы Google

БАКУ/Trend/ - В мае 2020 года доля поисковой системы Google на рынке Азербайджана выросла на 0,68 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats.

Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане, которому по состоянию на первое мая 2020 года принадлежат 94,72 процента рынка.

Доля на рынке страны поисковой системы Yandex RU за отчетный месяц повысилась на 0,06 процента и составила 2,89 процента.

За отчетный период на рынке страны было зафиксировано незначительное повышение (на 0,08 процента) доли поисковой системы Yahoo, которая на первое июня 2020 года составила 0,88 процента.

Доля поисковика Yandex в Азербайджане по состоянию на конец мая составила 0,67 процента, увеличившись на 0,11 процента за отчетный месяц.

Оставшаяся часть рынка составила 0,84 процента и распределилась между другими поисковыми системами, среди которых, в частности, Mail.ru с 0,45 процента, что на 0,02 процента меньше, чем за предыдущий месяц, и Bing c 0,32 процента, что на 0,01 процента меньше, чем месяцем ранее, Доля других поисковых систем составила 0,07 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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