В Азербайджане запустят первое платежное решение на основе QR-кода в сети АЗС

ИКТ 10 июня 2020 13:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане запустят первое платежное решение на основе QR-кода в сети АЗС
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