Названы сроки вывода на орбиту спутников Turksat 5A и Turksat 6A

БАКУ /Trend/ - Турецкий отечественный спутник Turksat 5A будет выведен на орбиту в конце этого года, сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

Согласно информации, работы по строительству спутника находятся на завершающем этапе.

"Также ожидается, что уже в 2021 году будет выведен на орбиту отечественный спутник Türksat 5B", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в 2022 году будет выведен на орбитуTürksat 6A, который станет третьим отечественным спутником.

Также, как сообщалось ранее, в Турции будет создан первый отечественный ракетоноситель BURAK.

Данный проект реализуется в рамках плана правительства "Цель 2023".

Напомним, что первый турецкий разведывательный спутник RASAT был запущен в 2011 году.

18 декабря 2012 года Турция запустила с китайской базы "Жиугуан" свой второй спутник Göktürk-2, который используется в оборонных целях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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