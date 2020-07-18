Нарушители правил коммуникационной комиссии Грузии будут караться по-новому

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об электронных коммуникациях", дающие право Национальной комиссии по коммуникациям назначать специального управляющего в компании с целью выполнения решений регулятора, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За принятие проекта проголосовали 88 депутатов.

Согласно проекту, временный управляющий будет назначаться на срок не более чем два года в случае, если компания не выполнит решение комиссии по выплате штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан.

При этом управляющий будет обеспечивать только выполнение решения комиссии и для этого будет наделен неограниченным правом, вплоть до увольнения членов Наблюдательного совета или директоров телекоммуникационной компании. Однако не будет иметь права касаться долей компании.

Комиссия указывает, что данный законопроект никак не связан со СМИ. Изменения об эффективных механизмах исполнения касаются только лиц, владеющих критической инфраструктурой, в частности мобильной и интернет-связью.

Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника Грузии.

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии неоднократно выносила предупреждения интернет-провайдеру Caucasus Online из-за нарушений при продаже своей доли в компании "Телеком железной дороги". Согласно закону "Об электронных коммуникациях", в том случае, если авторизованное лицо продаст долю в размере более 5%, то оно обязано обратиться к комиссии и получить от нее согласие. Компании Caucasus Online распорядилась долями, не проинформировав заранее об этом регулятора, чем нарушила действующее законодательство.

Комиссия уже трижды давала время на исправлении ситуации Caucasus Online и оштрафовала провайдера на общую сумму в 400 тысяч лари (130 тысяч долларов по текущему курсу). Последний срок истек 1 мая.