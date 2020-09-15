Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО)

ИКТ 15 сентября 2020 12:49 (UTC+04:00)
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО)

Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telekom», оценив старания учащихся, подготовившихся к выпускным и вступительным экзаменам в непростых условиях пандемии, подарила особо отличившимся высокими показателями абитуриентам ценные цифровые подарки. На основе списков, представленных Государственным Экзаменационным Центром, 10 абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов на обоих экзаменах, получили от Azercell планшеты.

В добавок к этому, 300 абитуриентам, набравшим на экзаменах высокие баллы, Azercell подарил код подписки на известное мобильное приложение Busuu, дающее доступ к изучению 12-и иностранных языков.

Компания Azercell порадовал также и детей шехидов, погибших в ожесточённых апрельских боях 2016 года и военных операциях в Товузе в июле этого года. Так, для детей шехидов, погибших в этих сражениях, являющихся студентами различных ВУЗ, компания учредила ежемесячную стипендию в размере 300 манатов, которую будет выплачивать до завершения их образования. Детям же военных героев, которые в этом году пошли в первый класс, для лучшего освоения учебных материалов в условиях онлайн обучения, подарены планшеты и различные школьные принадлежности. Отметим, что списки детей шехидов были предоставлены Общественным Объединением «Zəfər».

Azercell Telekom поздравляет всех школьников и студентов страны по случаю Дня Знаний и желает им удачи в новом учебном году!

Одним из важных направлений корпоративной социальной ответственности Azercell Telekom является поддержка образования молодежи. Напомним, что в дни пандемии компания активировала интернет пакет в размере 5GB в течение двух месяцев для 25 000 педагогов, проводящих онлайн-занятия на портале “Virtual Məktəb”, созданном министерством образования Азербайджанской Республики.

Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Image
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО)
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО)
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