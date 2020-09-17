Facebook и Twitter договорились пресекать попытки влияния в соцсетях на выборы в США

Американские компании Facebook и Twitter выразили готовность бороться с возможными попытками влияния на выборный процесс в США на платформах одноименных социальных сетей. Соответствующее заявление опубликовано в среду на официальных страницах компаний в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По мере того как мы приближаемся к ноябрьским выборам, мы продолжаем готовиться, проводить регулярные встречи и делиться актуальной информацией об угрозах, которые мы наблюдаем", - говорится в совместном заявлении компаний. В документе отмечается, что руководство Facebook и Twitter будет предоставлять "своевременную и открытую информацию об избирательном процессе, результатах выборов в свете логистических сложностей, связанных с новым коронавирусом".

Кроме того, компании выразили готовность "бороться с целенаправленными попытками подорвать избирательный процесс в преддверии, во время и после выборов". В данную категорию попадают попытки использования платформ Facebook и Twitter для размещения информации о выборах от неподтвержденных источников. Вместе с тем компании обещали пресекать "попытки кибератак на предвыборные штабы", а также структуры, связанные непосредственно с процессом голосования.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарником Трампа в предвыборной гонке, то есть претендентом на пост вице-президента США, является Майкл Пенс, напарником Байдена - Камала Харрис.