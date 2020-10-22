В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в четверг в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Малайзии и Бразилии. Жалоб от пользователей из России не поступало.

По информации сервиса, большая часть пользователей (66%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще около 21% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad, у 12% возникли проблемы со входом в учетную запись.