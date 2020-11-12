С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы - Таир Исмаилов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы, большие игроки начинают придумывать что-то новое и постепенно появляются новые продукты, которые наполняют всю эту инфраструктуру и пользуются возможностями этой новой инфраструктуры.

Об этом сказал в эфире телеканала РБК директор Ассоциации GSMA по стратегическим связям в России и СНГ Таир Исмаилов.

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(Редактор: Наталья Кочнева)