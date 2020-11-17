До конца т.г. оказание госуслуг в онлайн-режиме будет доведено до 90% в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг. Об оказании государственных услуг населению в электронном виде доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

«Сейчас в государственном реестре почти 700 услуг, из них 85,5% онлайн. Наша цель довести этот показатель до 90%. Оценка качества госуслуг находится в компетенции Агентства РК по делам государственной службы. По результатам проведенного ими общественного мониторинга, видно, что необходимо повышать уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг в регионах нашей страны», — сказал Б. Мусин.

Для этого, по словам министра, перед ведомством стоит ряд открытых вопросов. Например, чтобы получить госуслугу население все еще продолжают обращаться напрямую в госорган или в акимат. Сейчас таких услуг более 200. Для анализа ситуации вместе с Генпрокуратурой обследованы поступившие от населения обращения. Оказалось, что из более 2 млн обращений граждан, порядка 30% обращений на самом деле являются запросами на получение государственной услуги.

«Такие заявления рассматриваются как обычное обращение. Это значит что по сравнению с ЦОНом нарушаются сроки, потому что не регистрируется в системе мониторинга. И конечно же не исключены коррупционные факторы при личном контакте. Для решения этой проблемы предлагается закрепить оказание госуслуг безальтернативно через ЦОН или в электронном виде», — заявил Б. Мусин.

На сегодня eGOV предоставляет около 600 услуг. Из-за большого количества разных сервисов становится сложно сделать каждую услугу максимально простой для народа. По международной практике было принято решение выводить онлайн услуги на популярные интернет-платформы. Сейчас уже запущена и работает регистрация индивидуальных предпринимателей на приложениях Kaspi.kz, Халык банка, Альфабанка и Сбербанка, в работе реализация других популярных услуг. Вместе с тем, решается проблема по принципу Парето — 20 на 80, а именно на системной основе проводится оптимизация самых популярных у населения госуслуг.

Например, в спецЦОНы ежегодно обращаются более 3 млн человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОН и тратят несколько часов. Согласно новому процессу после того, как покупатель переводит деньги на счет покупателя, владелец авто сразу меняется. Буквально сегодня такой удобный сервис в пилотном режиме выведен в мобильное приложение Kaspi.kz. Как отметил Б. Мусин, в спецЦОНах остаются только услуги по выдаче водительских удостоверений.

Эта услуга требует сдачи экзаменов на автодромах. Для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на eGOV — это настройка ЭЦП, регистрация в базе мобильных граждан. Для решения этого вопроса на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии. Теперь чтобы стать пользователем eGOV нужно просто навести телефон на свое лицо. Сейчас уже данный процесс тестируется в пилоте, его планируется запустить до конца этого месяца.

«В приложение EgovMobile выводим наиболее востребованные документы. Помимо удостоверения личности, свидетельств ЗАГС в сервис цифровых документов добавлены водительские права и дипломы. Перечень таких документов будет постоянно расширяться. До конца года планируется исключить выдачу до видов 30 справок», — проинформировал министр.

Гражданин сможет поделиться сведениями прямо из телефона без запроса справки. Достаточно показать QR – код или отправить через любой доступный мессенджер. На текущий момент функционирует более чем 500 информационных систем и 1500 интеграций, которые обеспечивают оказание электронных услуг на eGOV. То есть eGOV является только фронтовым приложением как единое окно.

«Необходимо повысить уровень работоспособности информационных систем государственных органов до 99,99%. Это очень важно. В рамках концепции «слышащего государства» процессы оказания госуслуг обсуждаются совместно с представителями общественности», — отметил глава ведомства.

Например, решено отменить необходимость обращения в военкомат для постановки на воинский учет при смене места жительства. Ранее при нарушении такого требования оформлялся соответствующий административный штраф. При покупке квартиры в ипотеку требуется регистрация залога. Для это сегодня необходимо взять документы с банка, предоставить их в ЦОН. После 3 рабочих дней забрать документы с ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после чего выдается ипотека.

Для решения такой бюрократии вместе с Forte этот сложный процесс автоматизирован с применением технологий Блокчейн. Наряду с этим, у граждан вызывает недовольство нагрузка на Колл- центр 1414. Для качественного консультирования привлечены 2000 операторов ЦОН к этой работе. И чтобы сократить время ожидания дозвона будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта.

Еще в качестве примера планируется запуск механизма оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН к себе в офис по аналогии персонального менеджера в банках. Кроме того, в рамках проекта по расширению покрытия Интернета Министерство договорилось с операторами связи об установке в 1 200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом в Интернет. По видеозвонку можно будет обратиться в районный акимат, ЦОН либо в медицинское учреждение.