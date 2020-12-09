Минтранспорта Азербайджана проводит конкурс среди местных журналистов
БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при поддержке ООО "Azercell Telecom" проводит конкурс среди журналистов, посвященный InnoWeek – Неделя инноваций-2020 сообщает Trend со ссылкой на минсвязь.
По данным ведомства, конкурс InnoWeek – Неделя инноваций-2020 будет проводиться по следующим номинациям:
- лучшая передача
- лучший телевизионный сюжет
- лучшая статья
В минсвязи отметили, что статьи и видеоматериалы, подготовленные авторами, участвующими в конкурсе, должны быть опубликованы до 25 декабря 2020 года.
Отметим, что авторская статья может участвовать только в одной номинации.
Материалы, представленные на номинацию, будут оцениваться жюри, которое и определит победителей. Их имена будут обнародованы 29 декабря.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)
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