Минтранспорта Азербайджана проводит конкурс среди местных журналистов

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана при поддержке ООО "Azercell Telecom" проводит конкурс среди журналистов, посвященный InnoWeek – Неделя инноваций-2020 сообщает Trend со ссылкой на минсвязь.

По данным ведомства, конкурс InnoWeek – Неделя инноваций-2020 будет проводиться по следующим номинациям:

лучшая передача

лучший телевизионный сюжет

лучшая статья

В минсвязи отметили, что статьи и видеоматериалы, подготовленные авторами, участвующими в конкурсе, должны быть опубликованы до 25 декабря 2020 года.

Отметим, что авторская статья может участвовать только в одной номинации.

Материалы, представленные на номинацию, будут оцениваться жюри, которое и определит победителей. Их имена будут обнародованы 29 декабря.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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