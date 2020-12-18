Власти 38 американских штатов и территорий подали антимонопольный иск против Google

Власти 35 из 50 американских штатов, а также столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Гуама подали в суд в Вашингтоне антимонопольный иск в отношении корпорации Google. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении пресс-службы генпрокурора штата Колорадо Фила Уэйзера, который возглавил коалицию истцов.

В иске Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете. "[Власти] штатов считают, что Google незаконными [способами] поддерживает свою монопольную власть над <...> поисковыми механизмами и связанными [с ними] рынками рекламы посредством ущемляющего конкуренцию поведения и ряда контрактов. В результате Google наносит вред как потребителям, так и рекламодателям", - сказано в пресс-релизе.

"Своим противоправным поведением компания добилась того, что сотни миллионов людей при поиске ответов [в интернете] обращаются в первую очередь к Google, но не нужно ничего искать в интернете, чтобы понять, что необузданная корпоративная власть не должна обладать непропорциональным контролем над нашими данными и информацией", - заявила в свою очередь генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, также указанная в числе истцов.

Истцы просят суд "положить конец противоправному поведению Google и восстановить конкуренцию" на рынке поисковых услуг в интернете. "Штаты также хотят свести на нет любые преимущества, полученные Google в результате антиконкурентного поведения, что при необходимости включает отчуждение активов", - поясняется в сообщении.

Это уже третий антимонопольный иск к Google, поданный в США за последние месяцы. В среду группа из 10 американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам.

В октябре нынешнего года претензии, схожие с выдвинутыми в четверг, корпорации предъявил американский Минюст и еще 11 присоединившихся тогда к иску штатов. Однако, как отмечает в своем заявлении Уэйзер, новый иск более масштабен в плане выдвигаемых обвинений, поскольку в нем утверждается, что Google "предпринимает многосторонние усилия для поддержания своего монопольного положения". При этом истцы просят суд рассматривать два этих дела вместе.