Сельчук Байрактар о национальном прорыве оборонной промышленности Турции

БАКУ/Trend/ - Если 15 лет назад Турция самостоятельно разрабатывала всего 20 процентов технологий национальных оборонных средств, то сейчас этот показатель достигает 70 процентов, сказал технический директор компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар в ходе онлайн мероприятия World Net Summit, сообщает Trend.

По его словам, Турция начала процесс развития своих национальных технологических программ в результате выполнения заказов оборонной промышленности. Разработанные отечественными инженерами технологии добились больших успехов и в настоящее время экспортируются в другие страны, в том числе в Азербайджан.

«Если мы продолжим свою деятельность такими темпами и сосредоточимся на технологических тенденциях будущего, подготовимся к гонке завтрашнего дня, а не зациклимся на сегодняшних технологиях, мы сможем сделать все возможное",- сказал Сельчук Байрактар.

Он представил видеоролики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Bayraktar", начиная с первых моделей по сегодняшний день. Директор компании также отметил, что "Байрактары" будущего поколения будут полностью автоматизированы, с возможностью автоматического взлета и посадки БПЛА без участия человеческих ресурсов. Их время в полете составит 4-5 часов, грузоподъемность порядка одной тонны, а также с турбированным двигателем.

Отметим, что первый тестовый полет нового поколения БПЛА «Байрактар» намечается на 2023 год.

Кроме того, Селчук Байрактар подчеркнул важную разработку в период пандемии, где компанией «Baykar Makina» в области медицины были произведены и даже экспортированы аппараты искусственной вентиляции легких турецкого производства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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