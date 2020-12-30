Программный инженер Google об облачных технологиях и защите данных

БАКУ/Trend/ - В связи с развитием технологий внедряются возможности управления данными посредством облачных технологий (cloud), сказал Trend программный инженер в Google Шафи Расулов.

Он отметил, что такие крупные компании на подобии Amazon, Google и ряд других, имеют свои дата-центры, которые, в свою очередь, обладают возможностями предоставления третьим сторонам Cloud пространства (облачное пространство) Public (публичный) и Private (личный).

Кроме того, Cloud технологии таких крупных компаний для мелких и средних предприятий обойдутся дешевле, чем Cloud других организаций.

"В Азербайджане, как и в ряде других стран, практически сведена к нулю разработка Public Cloud (публичное облако, предназначенное для свободного использования широкой публикой). Такое решение исходит со стороны государства, поэтому компании вынуждены придерживаться такого решения", - сказал Расулов.

Он добавил, что публичное облако, несмотря на то, что предоставляется как платно, так и бесплатно, имея ряд технических возможностей защиты и кибербезопасности, все же требует от пользователя навыков хранения данных.

"Говоря о безопасности хранения, мы имеем ввиду внутренние и внешние факторы. Пользователь, при обеспечении своей внутренней безопасности данных, должен предоставлять доступ к облаку узкому кругу лиц. При защите данных от внешних угроз потребуются специальные программы, например, WP Security и другие подобные решения", - подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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