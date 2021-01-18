Минсвязи реализовало очередной проект в регионах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью обеспечения спроса граждан на телекоммуникационные услуги в регионах Азербайджана реализован очередной проект, сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в ведомстве, ООО "Азтелеком" при Минсвязи расширило зону охвата в Загатале с целью повышения качества телекоммуникационных услуг, предоставляемых населению, предприятиям и организациям.

Отметим, что сеть центральной линии в Загатале отремонтирована и доведена до уровня современных требований, кабельно-канальная система приведена в соответствие с техническими нормами, старые столбы восстановлены, а вышедшие из строя – заменены на новые. Кроме того, с целью удовлетворения потребностей населения в телефонной связи и интернете в селах Узунгазмалар, Даначи, Ашаги Тала, Гозбарах, Лагидж проведены технические работы, за счет чего удалось увеличить емкость оборудования связи.

"В результате роста населения и строительства новых домов в селе Сувагиль Загатальского района территория села значительно расширилась. Учитывая многочисленные обращения жителей села, «Азтелеком» установил на территории и в домах 384 семей современное оборудование для пользования телекоммуникационными услугами. Жители обеспечены доступом к широкополосным услугам", – отметили в министерстве.

Напомним, что за прошедший год ООО "Азтелеком" осуществило ряд важных работ, поэтапно реализовало несколько инфраструктурных проектов.

"В районах проведена работа по расширению сети связи, модернизированы магистральные и распределительные сети. Параллельно с реконструкцией сетевой инфраструктуры, в еще не телефонизированных зонах регионов, расположенных в труднодоступных местностях, установлены новые электронные АТС", - сказали в Минсвязи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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