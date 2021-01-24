Количество и объем POS-транзакций в Грузии увеличились - директор MasterCard

БАКУ /Trend/ - Грузия - инновационная страна, которая уверенными темпами движется к иновационному развитию.

Об этом Trend сообщил региональный директор MasterCard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов.

"За последние 3-4 года как количество, так и объем POS-транзакций в Грузии значительно выросли, - сказал он.

Степанов отметил, что по данным Нацбанка Грузии, безналичные платежи за год выросли на 20 процентов.

"Что касается проникновения бесконтактных платежей, Грузия сегодня входит в число лидеров в регионе, здесь почти каждая вторая транзакция, совершаемая с помощью платежной карты, является бесконтактной. Онлайн-коммерция быстро развивается, количество онлайн-платежей выросло на 41 процент",- сказал он.

По словам регионального директора MasterCard, все эти победы свидетельствуют об огромном прогрессе в развитии безналичной экономики в Грузии.

"В последнее время компании, а также клиенты, признали важность адаптации к цифровой эпохе. Mastercard успешно сумела разработать эффективные цифровые инструменты, отвечающие различным потребностям стран, в которых мы работаем", - добавил Игорь Степанов.

По его словам, благодаря безграничным цифровым возможностям, банки в настоящее время имеют возможность выделиться на переполненном рынке.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)