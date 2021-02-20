WhatsApp ограничит функции у пользователей, которые не примут новые правила
Социальная сеть WhatsApp будет ограничивать функции у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
До 15 мая пользователь может игнорировать новые правила конфиденциальности. После WhatsApp ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.
WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.
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