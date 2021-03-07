Chrome удерживает лидерство среди самых популярных браузеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В феврале 2021 года доля интернет-браузера Google Chrome на рынке Азербайджана увеличилась на 0,21 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats.

Согласно данным отчета, Chrome остается самым популярным браузером в стране с долей на рынке в 77,9 процента.

Доля браузера Safari на рынке Азербайджана незначительно уменьшилась за отчетный месяц - на 1,12 процентных пункта, составив 9,36 процента.

За отчетный период доля браузера Samsung Internet увеличилась на 0,05 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,05 процента.

В январе 2021 года было зафиксировано незначительное увеличение - на 1,09 процента - доли на рынке браузера Opera, которая на первое марта 2021 года составляет 4,35 процентных пункта.

Доля браузера Yandex Browser на рынке Азербайджана равна 1,22 процента, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

Оставшаяся часть рынка принадлежит интернет-браузеру Microsoft Edge - 0,85 процента и Mozilla Firefox - 0,75 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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