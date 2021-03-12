“Nar” подводит итоги 2020 года

ИКТ 12 марта 2021 16:56 (UTC+04:00)
“Nar” подводит итоги 2020 года

“Nar” представил отчет по итогам 2020 года на пресс-конференции с участием представителей СМИ. Сохраняя приверженность своей клиентоориентированной стратегии в 2020 году, мобильный оператор адаптировал свои услуги к новым реалиям и меняющимся потребностям своих клиентов. Также в этом году, отличившемся Отечественной войной и пандемией коронавируса, “Nar” уделил особое внимание развитию цифровых каналов и продолжил поддерживать общество различными социальными проектами.

Начиная с первого квартала 2020 года, учтя карантинные ограничения, мобильный оператор запустил услугу “Səyyar Nar”, для того чтобы клиенты могли пользоваться большинством услуг оператора, не покидая дома. Актуальными стали также продажи номеров через онлайн-каналы. Таким образом, тысячи клиентов стали новыми абонентами “Nar” благодаря сайту “narsim.az”. Всего по выездным услугам и онлайн-каналам продаж было удовлетворено около 8000 запросов.

Для улучшения пользовательского опыта, в течение года для абонентов были открыты 19 точек продаж и 3 центра обслуживания “Nar” соответствующие новой концепции. Основной целью стали - централизация и предоставление клиентам услуг высочайшего качества во всех точках соприкосновения. В рамках стратегии клиентоориентированности компании, и в этом году продолжится обновление магазинов и центров услуг как в Баку, так и в регионах.

Также, в течение года, мобильный оператор продолжал работы по улучшению сети. Всего за год было установлено более 150 новых базовых станций, что увеличило количество базовых станций 4G до 2700 и количество базовых станций 3G до 2800. В настоящее время около 84% всего Интернета в сети обеспечивается через базовые станции с технологией LTE-A. Помимо этого, за счет установки в стране новых базовых станций, количество пользователей 4G увеличилось на 33%. Значительный прирост по этому показателю (52%) попал на долю пользователей в регионах.

В период карантина “Nar” обслуживал своих абонентов посредством различных каналов в усиленном рабочем режиме. В 2020 году в Телефонный Центр 777 поступило более 2,5 миллионов запросов и среднее время обработки запроса составило 20 секунд. 85% абонентов, звонивших в Телефонный Центр высоко оценили качество предоставленных услуг. В службу онлайн-чата приложения “Nar +”, который позволяет выполнять множество операций связанных со счетом, поступило более 195 тысяч запросов. Более чем 205 тысяч запросов абонентов сразу же были удовлетворены через официальные страницы мобильного оператора в социальных сетях.

В 2020 году за счет высокого качества обслуживания клиентов индекс лояльности клиентов мобильного оператора вырос на 30%. На выбор абонентов повлияли 3 основных фактора: более доступные цены на звонки и мобильный интернет, удовлетворенность качеством сети и бесперебойностью звонков, точность расчета потребления интернета и звонков. Отметим, что, согласно опросу, проведенному независимыми исследовательскими компаниями, “Nar” сохраняет лидирующие позиции по индексу удовлетворенности клиентов последние два года.

В 2020 году “Nar”, как социально ответственная компания уделила особое внимание проектам направленным на поддержку общества. Мобильный оператор реализовал более 10 социальных проектов, работая в разных направлениях во время борьбы с коронавирусом и Отечественной войны за освобождение наших земель. В первую очередь, мобильный оператор еще в начале года пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом полмиллиона манат, предоставил бесплатную мобильную связь медицинскому персоналу и пациентам, а также обеспечил людей с нарушением слуха медицинско-гигиеническими средствами. Кроме того, мобильный оператор совместно с “TƏBİB” реализовал конкурс «Герой дня», который объединил в себе рассказы о невидимых героях пандемии.

Во время Отечественной войны Nar предоставлял своим абонентам бесплатную мобильную связь в прифронтовых регионах, а также в Гяндже и Барде, предоставлял теплую зимнюю одежду для поддержки временно перемещенных семей в этих регионах. Мобильный оператор расширил возможности своих базовых станций, чтобы обеспечить бесперебойную связь абонентам, проживающим в этих районах, и с помощью мобильных базовых станций создал сеть мобильной связи в освобожденных от оккупации районах. Отметим, что за последние шесть лет “Nar” вложил в социальные проекты более 6,6 миллиона манат.

Основываясь на своей стратегии клиентоориентированности, “Nar” и в 2021 году продолжит сосредотачивать свои усилия, по всем каналам обслуживания, на создании более качественных, простых и доступных продуктов, а также расширять диапазон охвата сети.

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