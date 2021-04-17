Азербайджан и Тюркский совет обсудили создание совместных цифровых инструментов

БАКУ /Trend/ - Представители Информационно-вычислительного центра при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обсудили с представителями стран Тюркского совета создание совместных цифровых инструментов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ИВЦ.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области разработки приложений на основе открытых данных, совместной системы регистрации мобильных устройств и взаимного признания электронных подписей.

Специалисты ИВЦ в ходе встречи представили три проекта и рассказали об их преимуществах.

В заключение стороны обсудили перспективы сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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