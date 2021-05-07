Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе

Компания Microsoft будет хранить данные европейских клиентов из коммерческого и государственного секторов на территории Евросоюза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил президент и главный юрист корпорации Брэд Смит.

«Если вы являетесь клиентом коммерческого или государственного сектора в ЕС, мы выйдем за рамки наших существующих обязательств по хранению данных и позволим вам обрабатывать и хранить все ваши данные в ЕС. Другими словами, нам не нужно будет перемещать ваши данные за пределы ЕС», – написал Смит в своем блоге.

По его словам, Microsoft немедленно начнет необходимые для выполнения этого обязательства работы, они должны быть завершены к концу следующего года.

Летом 2020 года Европейский суд постановил, что трансфер данных в Соединенные Штаты подвергает европейцев риску слежки со стороны американских властей. Данное решение отменило соглашение Европейского союза и США о передаче данных, известное как Privacy Shield.