В Азербайджане планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ

БАКУ /Trend/ - Планируется запуск платформы онлайн-продаж продукции МСБ, сообщили Trend в "Клубе предпринимателей" при Международном банке Азербайджана.

"В ближайшие месяцы планируется запустить платформу для онлайн-продаж продукции и услуг в целях расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, ожидается запуск платформы онлайн-обучения для изучения передового опыта в сфере бизнеса", - сказали в Клубе предпринимателей.

Общественности будет предоставлена подробная информация о запуске платформы соответствующей структуры.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev