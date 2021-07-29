США планируют усилить киберзащиту важнейших инфраструктурных объектов

Президент США Джо Байден объявил о мерах по усилению кибербезопасности важнейших объектов американской инфраструктуры.

"Политика моей администрации заключается в том, чтобы защищать важнейшие объекты инфраструктуры нашего народа, обращая особое внимание на кибербезопасность и устойчивость систем, поддерживающих важнейшие функции на национальном уровне", - говорится в меморандуме.

Это инициатива, как заявляют в Белом доме, создает возможность для сотрудничества власти и промышленности в принятии незамедлительных решений в рамках их сфер контроля и в реагировании на серьезные угрозы.