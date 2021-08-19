Азербайджан и Латвия намерены расширить сотрудничество в сфере почтово-финансовых услуг

ИКТ 19 августа 2021 12:43 (UTC+04:00)
Азербайджан и Латвия намерены расширить сотрудничество в сфере почтово-финансовых услуг

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Латвия заинтересованны в расширении сотрудничества в сфере почтово-финансовых услуг.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, об этом говорилось на встрече генерального директора ООО "Азерпочт" Афгана Джалилова и руководителя Почты Латвии Маркиса Вилканса.

Джалилов подробно проинформировал латвийскую сторону о новых проектах, реализуемых ООО, а также о работах, проводимых в сфере развития почтово-финансовых услуг.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в почтовой сфере.

В свою очередь, Вилканс отметил, что инновационные проекты, реализуемые ООО "Азерпочт", имеют большое значение для Почты Латвии и обмена опытом в этой области.

"Стороны выразили заинтересованность в расширении почтово-финансового сотрудничества, развитии логистических услуг в почтовой сфере и увеличении числа почтовых отправлений в рамках проектов электронной коммерции", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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