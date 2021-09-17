Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО)

ИКТ 17 сентября 2021 20:38 (UTC+04:00)
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, в ведомстве прошла встреча с находящейся в стране с рабочим визитом делегацией Международной федерации астронавтики. В ходе встречи министр Рашад Набиев сказал, что независимый Азербайджан стал членом мировой космической семьи благодаря успешным спутниковым проектам, реализованным по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева.

«Именно в результате этого такое важное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики, возвращается в Баку спустя полвека», – было подчеркнуто на встрече.

Было отмечено, что это мероприятие, наряду с Азербайджаном, предоставит неоценимую возможность соседним странам, в том числе государствам, которые не являются членами федерации, более тесно интегрироваться в мировую космическую отрасль.

Президент Федерации Паскаль Эренфройнд выразила признательность «Азеркосмос» за тесное сотрудничество.

«Я уверена, что Международный конгресс астронавтики в 2023 году ощутимо отразится на позиции Азербайджана на космической арене и даст стране импульс стать одной из движущих сил глобальной космической индустрии», – сказала Эренфройнд.

В рамках встречи состоялась официальная церемония подписания соглашения между «Азеркосмос» и Международной федерацией астронавтики о проведении Международного конгресса астронавтики в 2023 году в Баку.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики внесет значительный вклад в установление более тесных связей с ведущими мировыми партнерами космических агентств, компаний и организаций, ускорение процесса трансфера космических технологий в регион, развитие человеческого капитала, а также в укрепление репутации нашей страны как «космического центра региона» и надежного партнера на международной арене.

Отметим, что Баку завоевал право проведения Международного конгресса астронавтики в 2023 году на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США Вашингтоне в 2019 году. Среди городов, номинированных на проведение этого престижного мероприятия, были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Image
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Image
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Image
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Image
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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