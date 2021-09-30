В Азербайджане разработано решение для защиты детей и подростков от вредоносного контента в интернете

БАКУ /Trend/ - В институте информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разработано решение для обнаружения вредоносного контента в интернете.

Об этом сказали Trend в четверг в институте.

Было отмечено, что защита детей и подростков от вредоносной информации в интернет-среде является одной из актуальных задач: "В последнее время в социальных сетях, на форумах, в блогах и других источниках в интернете часто можно встретить нецензурные выражения, призывы к ненависти, террору и т.д. Все это оказывает негативное влияние на психику детей и подростков. В связи с этим было разработано национальное решение для обнаружения и фильтрации подобного контента", - сказали в институте.

Отметим, что институтом информационных технологий НАНА уже разработаны система распознавания языка жестов, национальная система антиплагиата, методы управления электронным образованием, а также ряд методов по оценке услуг электронного правительства.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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