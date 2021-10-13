Агентство информационно-коммуникационных технологий ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане - замминистра (Интервью)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи. Согласно документу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовывается в министерство цифрового развития и транспорта.

В этой связи АМИ Trend представляет эксклюзивное интервью с заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшаном Рустамовым:

- Какие новшества данный указ принесет в сферу ИКТ в Азербайджане?

- Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева министерство транспорта, связи и высоких технологий было переименовано в министерство цифрового развития и транспорта, а также при нашем министерстве созданы Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития как публичные юридические лица. Целью преобразования и создания новых агентств является расширение применения цифровизации и инноваций в стране, развитие управления радиочастотным спектром, коммуникационных и информационных технологий, совершенствование механизмов регулирования и формирование здоровой конкурентной среды. Также мы ожидаем, что будут обеспечены повышение качества услуг, инноваций, инвестиционной привлекательности.

Кроме того, этот процесс ставит перед министерством новые цели и делает необходимым ускорение цифровой трансформации в нашей стране. Отметим, что согласно Указу Президента от 27 апреля 2021 года, на министерство возложена ответственность по организации, координации и осуществлению мероприятий в области цифровой трансформации. Цифровая трансформация является важным фактором обеспечения условий жизни граждан в соответствии с современными стандартами. Наша страна является сторонником и участником инициатив в этом направлении как на национальном, так и на международном уровнях.

- Что подразумевается под цифровой трансформацией и как будет организован этот процесс?

- Цифровая трансформация включает в себя переход к цифровому правительству, при котором услуги предоставляются за счет применения цифровых технологий, создаются цифровые продукты, автоматизируются бизнес-процессы, создается "цифровое общество", подготовленное и способное использовать открытые данные.

Агентство инноваций и цифрового развития, которое будет создано при Министерстве на основании настоящего Указа, обеспечит организацию, координацию, осуществление деятельности, в том числе контроль и регулирование в сфере цифровой трансформации. Агентство будет создано путем слияния ЗАО "Национальный центр ядерных исследований", Агентства инноваций и Исследовательского центра высоких технологий. Агентство также будет продвигать и финансировать инновационно-ориентированные исследования и инновационные проекты, включая стартапы, и осуществлять комплексную деятельность, научную, научно-техническую, инновационную деятельность и соответствующие эксперименты в области высоких технологий, ядерной науки, ядерных технологий и ядерной энергии.

Хочу обратить ваше внимание, что одним из факторов, определяющих успешность цифровой трансформации, является стабильная связь и высокоскоростной и доступный Интернет по всей стране. Приобретение цифровых знаний и навыков за счет использования современных интернет-технологий являются одним из драйверов, поддерживающих цифровизацию и цифровую трансформацию в нашей стране. Именно поэтому министерство планирует реализовать масштабные проекты в области фиксированной связи и услуг высокоскоростного Интернета.

- Расскажите подробно о работах, которые планируется реализовать в этом направлении.

- Есть две основные области, которые необходимо решить для увеличения скорости Интернета: 1) технологии - новые технологические разработки должны позволить людям использовать максимально быстрый Интернет; 2) зоны обслуживания - тарифы на интернет-пакеты не должны быть высокими.

Около 70 процентов пользователей фиксированного широкополосного Интернета в Азербайджане получают услуги доступа в Интернет через ADSL. Эта технология имеет верхний предел до 10 Мбит/с. Единственное решение - вложить большой объем средств в модернизацию инфраструктуры. Это то, над чем министерство работает последние полгода. Также нами было принято решение совместно инвестировать в модернизацию сети оптоволоконного кабеля по всей стране на основе государственно-частного партнерства трех компаний - Aztelekom, Baktelecom и Azeronline. Параллельно ведутся переговоры и с некоторыми другими частными компаниями. До конца ​​2024 года планируется обеспечить Интернетом всю территорию страны и довести среднюю скорость минимум до 25 Мбит/с.

- Ожидается ли повышение цен по мере повышения качества?

- В связи с тарифами на интернет-услуги уже есть серьезные нововведения. Эти вопросы были внимательно рассмотрены компаниями Aztelekom и Baktelecom, в них были внесены существенные изменения. С августа 2021 года мы перестали поддерживать опции на самые низкие скорости в сегменте ADSL. С этого времени мы также снизили тарифы и, согласно новым тарифам, фактическая цена за 4 Мбит/с снизилась с 20 манатов до 13 манатов (на 35 процентов), цена на 7 Мбит/с - с 40 манатов до 16 манатов (на 60 процентов), цена на 10Мбит/с снижена с 50 манатов до 19 манатов (более 60 процентов).

Действующая тарифная политика позволит населению пользоваться еще большей скоростью Интернета по гораздо низкой цене.

Увеличение средней скорости Интернета в Азербайджане - это только часть общей картины. В течение следующих пяти лет планируется повысить фиксированный широкополосный доступ к Интернету до 100 процентов, сосредоточив внимание на новейшей технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network). На мой взгляд, наиболее оптимальным и эффективным способом достижения этой цели является налаживание сотрудничества с частными интернет-провайдерами в рамках государственно-частного партнерства.

- В чем заключалась необходимость в создании Агентства информационно-коммуникационных технологий и о каких приоритетах в секторе ИКТ можно говорить?

- Чтобы адаптироваться к глобальным технологическим преобразованиям, важно регулировать сектор ИКТ и создавать более гибкие механизмы управления. По этой причине было необходимо сформировать регулятор, которым будет являться Агентство информационно-коммуникационных технологий. Этим же Агентством будет реализована вся регуляторская, ценовая политика, а также контроль над качеством и политикой гибкого развития этой отрасли.

Кроме того, Агентство будет осуществлять сертификацию, учет, регулирование и контроль (включая контроль над качеством) в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, в том числе регулирование взаимных связей между телекоммуникационными операторами и управление радиоспектром.

Наличие регулирующего органа ускорит цифровую трансформацию вместе с цифровой экономикой и создаст правовую и нормативную базу, а также увеличит добавленную стоимость сектора ИКТ для экономики страны.

В настоящее время из-за отсутствия регулятора страна подвергается критике международных организаций.

Отсутствие контроля над развитием мобильной и фиксированной широкополосной связи и универсальных услуг в отдаленных местностях, в регионах и селах, отсутствие доступа к Интернет-услугам, а также отсутствие политики ценообразования и качества создают дополнительную неудовлетворенность и оказывают серьезное негативное влияние на показатели технологической готовности страны. Деятельность Агентства будет направлена на преодоление трудностей в этой сфере.

(Авторы: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)